TSG 1899 Hoffenheim will allen Müll am Stadion recyceln

Die TSG 1899 Hoffenheim strebt nach eigenen Angaben das erste «Zero Waste Stadion» in Deutschland an.

Dies kündigte der Fußball-Bundesligist an und sprach von einem «entscheidenden Schritt in Richtung zertifizierter Nachhaltigkeit». Projektpartner in Sinsheim ist der Stadion-Namensgeber und Umweltdienstleister PreZero. Die pro Jahr bei den TSG-Heimspielen entstehenden 68 bis 100 Tonnen Abfall sollen künftig möglichst vermieden oder getrennt gesammelt, sortiert und dem Wertstoff-Recycling zugeführt werden.

«Dabei stehen neben einem ressourcenschonenden Stadionbetrieb auch die Themen Umweltschutz und Abfallvermeidung im Fokus unserer ehrgeizigen Zielsetzung», sagte TSG-Geschäftsführer Denni Strich. Seit zwei Jahren werden im Stadion bereits Trinkbecher in einem Mehrwegsystem verwendet.