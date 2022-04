Tedesco zu TSG-Ausfällen: Werden uns dennoch herausfordern

RB Leipzigs Trainer Domenico Tedesco will sich von den vielen Ausfällen bei der TSG 189 Hoffenheim nicht aus dem Konzept bringen lassen.

Leipzigs Trainer Domenico Tedesco steht während einer Partie am Spielfeldrand.

«Die Breite des Kaders ist da. Sie werden etwas zusammenbasteln, was gut ist und uns herausfordern wird», sagte der 36-Jährige vor dem Duell am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN). Tedesco gab auch zu, dass es extrem für einen Trainer sei, wenn so viele Spieler ausfielen. Bei Hoffenheim fehlen mindestens acht Spieler gesperrt, verletzt oder coronapositiv, darunter Stützen wie Florian Grillitsch oder David Raum.

Bei RB Leipzig sind dagegen Yussuf Poulsen und Tyler Adams wieder fit. Somit fehlt nur noch der ohnehin länger verletzte Amadou Haidara. Das Duell mit Hoffenheim hat tabellarisch große Bedeutung im Kampf um die Champions League, da Leipzig die TSG bei einem Sieg auf sieben Punkte distanzieren kann.