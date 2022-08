Tedesco traut Leipzig viel zu: «Können jedem Gegner weh tun»

«Grundsätzlich haben wir eine sehr gute Mannschaft. Wir können jedem Gegner, wirklich jedem, weh tun», sagte Trainer Domenico Tedesco vor dem Spiel beim VfB Stuttgart am Sonntag (15.30 Uhr/Sky). RB hatte das letzte Vorbereitungsspiel gegen den FC Liverpool (0:5) und den Supercup gegen den FC Bayern München (3:5) verloren.

In Stuttgart hat Tedesco nahezu seinen kompletten Kader zur Verfügung. Aus dem derzeitigen Aufgebot fehlen lediglich die verletzten Yussuf Poulsen und Ilaix Moriba. Der in dieser Woche verpflichtete Nationalspieler David Raum dürfte in der Startelf stehen. «Er hatte ja vor seinem Wechsel die Vorbereitung in Hoffenheim absolviert und ist sehr gut in Form», sagte Tedesco, der dem VfB eine bessere Saison zutraut als die vergangene: «Sie haben sich verändert, die zuletzt ausgefallenen Spieler wieder dabei. Sie werden ähnlich gut sein wie vor zwei Jahren.»