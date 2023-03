Sohn von Felix Kroos kriegt Mitgliedsnummer 50.000 bei Union

Das Baby wurde am 20. Januar dieses Jahres geboren, Union Berlin wurde am gleichen Datum im Jahr 1966 gegründet. Felix Kroos, Bruder vom ehemaligen Weltmeister Toni, und seine Frau Lisa hätten den Mitgliedsausweis noch am Tag der Geburt ausgefüllt, hieß es. In einem Video, das Union bei Twitter postete, war die Familie zu sehen. Vater Felix trug einen Union-Schal, Sohn Theo ein Trikot.

Wir begrüßen unser 50.000stes Mitglied. Habt ihr gut gemacht, @felixkroos18 🥰



Willkommen in der Familie, Theo! pic.twitter.com/4SX5RgX66r — 1. FC Union Berlin (@fcunion) March 7, 2023 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

«Ich freue mich natürlich sehr, dass Theos Mitgliedsausweis diese besondere Zahl trägt. Wir haben weder seinen Geburtstag noch seine Mitgliedsnummer so genau geplant, aber beides perfekt getroffen», sagte Felix Kroos demnach. Der 31-Jährige spielte von 2016 bis 2020 für die Eisernen und stieg mit ihnen 2019 in die Bundesliga auf.