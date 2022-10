Sky: Auch Zsolt Löw Kandidat beim VfB Stuttgart

Wie Sky berichtete, soll der schwäbische Fußball-Bundesligist schon erste Gespräche mit dem 43-Jährigen aufgenommen haben. Der in der Bundesliga nach neun Spieltagen noch sieglose VfB hatte sich am Montag nach knapp drei Jahren von seinem Coach Pellegrino Matarazzo getrennt. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) steht das nächste Liga-Spiel gegen den VfL Bochum an.

Löw arbeitete in den vergangenen Jahren als Co-Trainer von Thomas Tuchel, zuletzt beim englischen Champions-League-Teilnehmer FC Chelsea. Schon in der Winterpause 2019/2020 wurde Löw, der als Spieler unter anderem für den FC Energie Cottbus, die TSG 1899 Hoffenheim und den 1. FSV Mainz 05 in Deutschland aktiv war, als möglicher neuer VfB-Trainer gehandelt. Damals fiel die Wahl der Schwaben auf Matarazzo.

Als weitere Kandidaten werden unter anderem Gerardo Seoane, Sebastian Hoeneß und Peter Bosz gehandelt.