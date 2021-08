Selke fällt bei Hertha BSC mit Rippenbruch aus

Stürmer Davie Selke hat sich bei der 0:5-Niederlage von Hertha BSC beim FC Bayern einen Rippenbruch zugezogen.

Wie der Berliner Fußball-Bundesligist mitteilte, ist dies das Ergebnis einer entsprechenden medizinischen Untersuchung. Der 26-Jährige werde «zunächst für den Trainings- und Spielbetrieb ausfallen», hieß es. Wie lange der Angreifer dem Tabellenletzten von Trainer Pal Dardai fehlen wird, wurde nicht mitgeteilt. Selke stand am Samstag in München in Herthas Startelf und musste ausgewechselt werden, nachdem er nach einer Stunde unglücklich auf Bayerns eingewechselten Verteidiger Tanguy Nianzou gefallen war.