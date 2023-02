Schalke-Coach Reis: Nicht mit «Köttel in der Buxe» spielen

«Respekt hat man vor jedem Gegner. Aber man darf es auch nicht so machen, dass man - wie ich immer so schön sage - mit Köttel in der Buxe rumläuft», sagte Reis einen Tag vor der Auftaktpartie des 20. Spieltags der Fußball-Bundesliga (Freitag, 20.30 Uhr/DAZN).

Nach zwei torlosen Unentschieden nacheinander hofft Reis, dass dem FC Schalke 04 nun endlich ein dringend benötigter Sieg gelingt. «Was wir in den letzten Spielen schon sehr gut gemacht haben - das Aggressive, das Ekelhafte - muss weiterhin bestehen bleiben», sagte der 49-Jährige. «Aber wir müssen jetzt schauen, dass wir auch mal Tore schießen und uns mit drei Punkten belohnen.» Schalke hat fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz.

Gegen den Tabellensiebten aus Niedersachsen muss Reis weiterhin auf Abwehrspieler Marcin Kaminski und Mittelfeldmann Danny Latza verzichten. Die mögliche Rückkehr in die Startelf von Offensivmann und Aufstiegsheld Rodrigo Zalazar ließ Reis offen. «Ob es morgen schon so weit ist, wird man sehen», sagte er. Zalazar war nach langer Verletzung zuletzt als Ergänzungsspieler in den Schalker Kader zurückgekehrt.