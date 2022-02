Rekordtorschütze Klos verlässt Bielefeld am Saisonende

Der 34-Jährige habe den Vereinsverantwortlichen seinen Abschied zum Saisonende angekündigt, teilte der Club mit. Seine Karriere will Klos aber fortsetzten. «Meine sportliche Reise geht woanders weiter», versicherte er.

Klos war 2011 von der 2. Mannschaft des VfL Wolfsburg zur Arminia gewechselt, die damals noch in der 3. Liga spielte. Im Sommer 2020 stieg er mit den Bielefeldern auf und kam doch noch zu seinem Debüt in der ersten Liga. Der gebürtige Niedersachse hat für die Arminia 383 Pflichtspiele absolviert, dabei 162 Tore erzielt und 71 vorbereitet. Zuletzt war Klos jedoch nur noch Ergänzungsspieler. In den 22 Saison-Spielen kam er zwar 20 Mal zum Einsatz und brachte es auf drei Treffer und zwei Assists, seit Mitte Dezember stand er aber nicht mehr in der Startelf.

«Jedem ist bekannt, wie sehr mir dieser Verein und diese Stadt am Herzen liegen. Das wird sich auch niemals ändern», sagte Klos: «Nichtsdestotrotz bin ich zu dem Entschluss gekommen, meinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Diese Entscheidung hat sowohl sportliche als auch private Gründe. So schwer sie mir auch gefallen ist, ist sie zu diesem Zeitpunkt die richtige für mich.»