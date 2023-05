Pyro-Einsatz: Werder bietet Erstattung der Ticketkosten an

Werder erstattet Ticketkosten für Betroffene der Teilräumung



Besucher:innen, die während des Heimspiels gegen Bayern von der nötigen Teilräumung der Westkurve betroffen waren, können eine Rückerstattung der Tickets beantragen.



Alle Infos 👇#Werderhttps://t.co/kZB15Y27SL — SV Werder Bremen (@werderbremen) May 8, 2023

Während der Partie am Samstag (1:2) hatten Fans des FC Bayern im darüber befindlichen Oberrang mehrfach Pyrotechnik entzündet. «Eine entsprechende Situation sieht eine Teilräumung der betroffenen Bereiche vor, sofern Gefahr durch das Runterfallen von Gegenständen insbesondere durch das Abbrennen von Pyrotechnik besteht», erklärte Werder am Montag in einer Pressemitteilung.