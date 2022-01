Neue Corona-Fälle bei den Bayern: Sané und Upamecano positiv

Der Corona-Lazarett beim FC Bayern wächst immer weiter. Am Dienstag trifft es Nationalspieler Sané und Verteidiger Upamecano. Das Spiel zum Bundesliga-Rückrundenstart gegen Gladbach ist in Gefahr.

Die Corona-Welle erfasst den FC Bayern München immer mehr. Nationalspieler Leroy Sané und Verteidiger Dayot Upamecano erhöhten nach positiven Tests die Zahl der mit dem Virus infizierten Profis am Dienstag auf acht.

«Beiden Spielern geht es gut, sie befinden sich in häuslicher Isolation», teilten die Münchner mit. Die zahlreichen Corona-Fälle schwächen nicht nur den FCB-Kader, sondern gefährden auch den Rückrunden-Auftakt in der Fußball-Bundesliga.

Auch bei der Liga-Konkurrenz mehren sich die Corona-Fälle. Vizemeister RB Leipzig vermeldete am Dienstag positive Tests bei Nordi Mukiele, Benjamin Henrichs und Dani Olmo. Zuvor hatten sich schon Christopher Nkunku und Solomon Bonnah in häusliche Isolation begeben müssen. Der Tabellenzweite Borussia Dortmund muss nach Dan-Axel Zagadou vorerst auch auf Marius Wolf verzichten, der nach Ende seines Weihnachtsurlaubs in Österreich positiv getestet wurde. Bei Hertha BSC infizierte sich in Linus Gechter schon der vierte Abwehrspieler mit dem Virus.

Sané und Upamecano erweitern Ausfallliste

Besonders hart aber trifft des den Tabellenführer aus München. Neben Sané hatten Upamecano und Josip Stanisic am Morgen einen Nachtest gemacht, nachdem die Diagnose am Montag noch nicht abgeschlossen war. Lediglich bei Stanisic gab es am Nachmittag Entwarnung, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr.

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann bleiben nun nicht mehr viele Optionen. Der 34-Jährige wird die Rückrunde gegen Gladbach - wenn überhaupt - mit einem Rumpfaufgebot seines Luxuskaders eröffnen müssen. Nach jetzigem Stand bleiben neben Sven Ulreich und Christian Früchtl 13 Feldspieler übrig - unter der Voraussetzung, dass Leon Goretzka, der am Montag wie Serge Gnabry individuell trainiert hatte, rechtzeitig fit wird.

Schon jetzt droht allerdings eine Absage des Bundesliga-Spiels. Sobald ein Club weniger als 15 spielberechtigte Akteure (darunter mindestens ein Torhüter) aufbieten kann, kann die DFL einem entsprechenden Antrag zur Spielabsage stattgeben. Auf diese Regelung hatten sich alle Vereine zu Beginn der Pandemie geeinigt.

Für die Bayern sind Sané und Upamecano bereits die Corona-Fälle sieben und acht in den letzten Tagen. Schon an Neujahr hatten die Münchner die Infektionen von Malediven-Urlauber Manuel Neuer, Kingsley Coman (Dubai), Corentin Tolisso (Frankreich) und Omar Richards sowie von Co-Trainer Dino Toppmöller vermeldet.

Am Montag folgten dann Lucas Hernández und Tanguy Nianzou. Hernández hatte seinen Urlaub wie Neuer ebenfalls auf den Malediven verbracht und befindet sich nun dort in Quarantäne. Ihm gehe es gut, teilte der Herbstmeister mit. Alle Betroffenen würden für den Rückrunden-Auftakt ausfallen.

Auf Bouna Sarr und Eric-Maxim Choupo-Moting könnte Nagelsmann ebenfalls nicht zurückgreifen. Beide befinden sich mit ihren Teams beim Afrika-Cup, der am 9. Januar beginnt.