Nach Zittersieg: Goretzka kritisiert Bayerns Kontrollverlust

Stuttgart (dpa)

Nationalspieler Leon Goretzka hat nach dem 2:1-Zittersieg des FC Bayern München beim VfB Stuttgart den Auftritt seines Teams in der Schlussphase kritisiert. «Wir haben nach dem 2:0 von der ganzen Idee her, die wir hatten, einiges falsch gemacht», sagte der Münchner Mittelfeldspieler nach der Partie am Samstagabend. Die Bayern hatten nach gut einer Stunde schon wie der sichere Sieger ausgesehen, nach dem Stuttgarter Anschlusstor in der 88. Minute aber noch mal gehörig zittern müssen.

Von dpa