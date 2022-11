Mislintat-Zukunft: VfB-Fans unterzeichnen Online-Petition

Stuttgart (dpa)

Fast 12.000 Fans des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart sprechen sich für eine Vertragsverlängerung von Sportdirektor Sven Mislintat aus. Die in einer Online-Petition gesammelten Unterschriften sollen an diesem Donnerstag an den Vorstandsvorsitzenden Alexander Wehrle übergeben werden.

Von dpa