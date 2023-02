Mainz-Trainer Svensson lässt Torwart-Frage offen

«Darüber habe ich mir ehrlich gesagt noch nicht viele Gedanken gemacht», sagte Svensson nach dem 3:2 bei Bayer Leverkusen auf die Frage, wer am Freitag gegen Borussia Mönchengladbach im Tor der Mainzer stehen werde: «Fragen Sie mich in ein paar Tagen nochmal. Das ist eine schwierige Entscheidung, aber wir beschweren uns nicht, dass wir zwei so gute Torhüter haben. Ich muss einen enttäuschen, aber besser so, als wenn uns Qualität fehlt.»

Vor dem Anpfiff hatte Svensson eigentlich noch klar geäußert, dass Robin Zentner die Nummer eins bleibe. Der etatmäßige Ersatzkeeper Finn Dahmen habe bei Zentners Rückkehr in den Kader nur gespielt, weil dieser nach seiner Rückenverletzung noch nicht komplett fit sei. Doch Dahmen, der seinen Abschied zum Saisonende schon angekündigt hat, hielt nicht nur einen Elfmeter von Edmond Tapsoba beim Stand von 0:0, er zeigte auch ein gutes Spiel. «Das macht es schwieriger, das ist klar», sagte Svensson: «Aber das ist eine Luxussituation.»