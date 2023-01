Lukas Nmecha beim VfL Wolfsburg weiter im Wartestand

«Das ist bei ihm leider noch nicht so, wie wir uns das vorstellen», sagte VfL-Coach Niko Kovac. «Er wird noch Zeit brauchen. Die wird er von uns aber auch bekommen. Schließlich war das keine einfache Verletzung.»

Nmecha (24) hatte sich beim 2:0 des VfL im November gegen Borussia Dortmund einen Teilabriss der Patellasehne im rechten Knie zugezogen und deswegen auch die Weltmeisterschaft in Katar verpasst. Allerdings hatte der Stürmer gehofft, zum Start in den zweiten Bundesliga-Saisonteil am 21. Februar gegen den SC Freiburg wieder fit zu sein. Doch daraus wird sehr wahrscheinlich nichts. «Wir hoffen, dass er so schnell wie möglich dazukommt und er im Laufe der ersten Spiele zur Verfügung steht», sagte Kovac.