Leipzig im Bayern-Spiel ohne Halstenberg, Novoa und Raebiger

RB-Trainer Jesse Marsch kann trotz der Länderspiel-Pause auf fast alle Leipziger Stammspieler zurückgreifen.

Nur Marcel Halstenberg, Sidney Raebiger und Hugo Novoa fallen für das Spitzenspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen den deutschen Rekordmeister FC Bayern München aus. Nationalspieler Lukas Klostermann, der nach einem Zwangsstopp mit der DFB-Elf am Donnerstagnachmittag in Frankfurt erwartet wurde und von RB abgeholt werden sollte, ist laut Marsch bereit. «Vielleicht ist er zum Abendessen da», sagte der US-Amerikaner am Donnerstag.

Zum Duell des Vizemeisters gegen den Meister meinte er: «Wichtig ist unsere Leistung, dass wir uns fokussieren, wie ist unser Matchplan und dass wir mit Vollgas spielen. Wichtig ist, dass wir angstlos und mit viel Selbstbewusstsein spielen.»

Keine Probleme gibt es bei Torhüter Peter Gulacsi. Der ungarische Nationalkeeper, der nach einem Zusammenprall im WM-Qualifikationsspiel gegen Albanien (0:1) zur Halbzeit vom Platz musste, kehrte vorzeitig von der Nationalmannschaft zurück. «Pete hat keine Gehirnerschütterung, er kann spielen», sagte Marsch, der sich vor allem auf die 34 000 Zuschauer in der RB-Arena freut. Das Stadion ist ausverkauft - aus München werden 1700 Gäste-Fans erwartet.