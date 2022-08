Kölns Außenverteidiger Ehizibue vor Wechsel nach Italien

«Die Entscheidung ist noch nicht zu einhundert Prozent gefallen, aber die Tendenz geht schon dahin, dass sich ein Transfer anbahnt bei Easy», sagte Thomas Kessler, Leiter der Lizenzspielerabteilung der Kölner, nach dem 0:0 gegen den VfB Stuttgart. Bei diesem Spiel hatte der in München geborene Niederländer mit nigerianischen Wurzeln schon nicht mehr im Kader gestanden.

Medienberichten zufolge steht der 27-Jährige vor einem Wechsel zu Udinese Calcio in die italienische Serie A. Der FC soll rund 1,5 Millionen Euro erhalten und damit annähernd die zwei Millionen, die die Kölner 2019 an PEC Zwolle bezahlten. Bereits zu Beginn der vergangenen Woche war Ehizibue nach Italien gereist, stand am Donnerstag beim 3:0 im Playoff-Rückspiel zur Conference League beim Fehérvár FC aber wieder im Kader und wurde sogar in der 66. Minute eingewechselt. Insgesamt absolvierte er für Köln 76 Pflichtspiele.