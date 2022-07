Kehl: Trainer Terzic in neuer Rolle gefordert

«Jetzt wird er in einer neuen Rolle gefordert werden: Erstmalig ist er vom ersten Tag der Vorbereitung an Cheftrainer und hat die Zügel in der Hand», sagte der frühere Nationalspieler dem «Kicker» (Montag). Dabei will die Clubführung den 39-Jährigen nicht allein lassen. «Dabei werden wir ihn so gut wie möglich unterstützen», versprach Kehl.

Terzic hatte den Meisterschaftszweiten bereits in der Saison 2020/2021 als Interimstrainer nach der Trennung von Lucien Favre betreut und den Club zum DFB-Pokalsieg und in die Champions League geführt. Nun ist der Nachfolger von Marco Rose, der trotz Platz zwei und Champions-League-Qualifikation gehen musste. «Edin bringt hohe Qualität mit, fachlich wie menschlich», sagte Sportdirektor Kehl.

Authentischer Trainer

Auch die Tatsache, dass Terzic nur 30 Kilometer vom Signal-Iduna-Park entfernt aufgewachsen ist, sei nicht unwesentlich, sagte Kehl weiter: «Er hat eine riesige Identifikation mit der Stadt, der Region und den Menschen.» Der Trainer sei authentisch: «Die Menschen nehmen ihm die Verbundenheit mit dem BVB ab.»

BVB-Berater Matthias Sammer bewertet die sofortige Verfügbarkeit von Terzic als positiven Faktor bei der Entscheidung: «Natürlich hat es eine Rolle gespielt, dass wir schon jemanden im Verein hatten, der vieles von dem mitbringt, was wir uns wünschen», sagte er.