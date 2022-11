Kehl: Rückkehr-Zeitpunkt von Haller nicht absehbar

«Es gibt noch keinen konkreten Plan. Wir können keinen festen Zeitpunkt nennen», sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl. «Er absolviert sein individuelles Programm in Amsterdam. Wann er wieder zur Verfügung stehen wird, ist nicht absehbar.»

Bei dem in diesem Sommer für die BVB-Rekordsumme von über 30 Millionen Euro von Ajax Amsterdam verpflichteten Haller war in der Saisonvorbereitung ein Hodentumor diagnostiziert worden. Ende Oktober war er bei seinem ehemaligen Club in Amsterdam auf den Platz zurückgekehrt und hatte eine leichte Einheit absolviert. Das hatte die Hoffnung auf ein baldiges Comeback geschürt.