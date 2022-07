Karazor nach Haft vor Rückkehr ins Mannschaftstraining

Stuttgarts Atakan Karazor saß mehrere Wochen auf Ibiza in Untersuchungshaft.

Der Mittelfeldspieler mache einen guten Eindruck, sagte Trainer Pellegrino Matarazzo. Der Coach kündigte allerdings auch an, dass es bis zu einem Pflichtspiel-Einsatz des 25-Jährigen noch ein paar Wochen dauern werde.

Karazor hatte die Vorbereitung des VfB verpasst, weil er im Juni auf der spanischen Urlaubsinsel Ibiza festgenommen wurde und mehrere Wochen lang in Untersuchungshaft saß. Aus dieser wurde er erst gegen die Zahlung einer Kaution in Höhe von 50.000 Euro entlassen, wie das Landgericht der Balearen mitteilte. Gegen den Fußballer wird wegen einer «mutmaßlichen Straftat der sexuellen Nötigung» ermittelt. Am Dienstag war Karazor auf das Trainingsgelände des VfB zurückgekehrt. Mittlerweile hat er seine medizinischen Tests absolviert und Gespräche mit den Stuttgarter Verantwortlichen geführt.