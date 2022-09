Hoffenheim könnte Rekordstart schaffen - Posch vor Abgang

Die TSG 1899 Hoffenheim könnten mit einem weiteren Erfolg im Fußball-Bundesligaspiel am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) bei Borussia Dortmund einen Rekordstart perfekt machen.

Vier Siege an den ersten fünf Spieltagen gelangen bisher noch nicht. Cheftrainer André Breitenreiter hält dies nicht für unmöglich. «Die Favoritenrolle liegt beim BVB, die Mannschaft hat eine hohe Qualität», sagte er. «Dennoch fahren wir nach Dortmund um etwas zählbares mitzunehmen.» Immerhin liegt die TSG nach vier Spieltagen als Vierter der Tabelle einen Platz vor den Westfalen.

Posch vor Wechsel zu Bologna

Hoffenheim wird ohne Stefan Posch in Dortmund antreten, der zum Medizincheck zum FC Bologna gereist ist, an den der Linksverteidiger ausgeliehen werden soll. «Er ist nicht beim Training und dürfte seinen Wechsel bekanntgeben», sagte Breitenreiter. Posch hat noch einen Vertrag bis Mitte 2024 bei den Hoffenheimern. Verkündet hatte 1899 zuvor schon, dass Defensivspieler Melayro Bogarde bis zum Saisonende an den niederländischen Zweitligisten PEC Zwolle ausgeliehen ist.

Weitere Verpflichtungen am letzten Tag der Transferperiode schloss Breitenreiter hingegen so gut wie aus. «Grundsätzlich glaube ich nicht, dass sich bei Zugängen noch etwas tut. Ich bin mit dem Kader zufrieden. Wir stehen nicht unter Zugzwang.»