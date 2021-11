Hoffenheim darf gegen Leipzig vor vollen Rängen spielen

Beim Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den Tabellenfünften dürfen auf Basis der neu geltenden 2G-Regelung wieder 30 150 Fans in die PreZero Arena, wie der Club am Mittwoch mit Verweis auf die neuen Verordnungen in Baden-Württemberg mitteilte.

Nach den Vorgaben der Corona-Schutz-Verordnung gelten Ausnahmen für Kinder bis zu sieben Jahren sowie Schüler, die aufgrund der wöchentlichen Testungen dem Status von Geimpften oder Genesenen gleichzusetzen sind. Alle Besucher müssen allerdings auf ihren Plätzen eine Maske tragen.

Bei den Hoffenheimern durften bisher nur Fans mit 3G-Nachweis (geimpft, genesen oder negativ getestet) zu den Spielen; die Zuschauerzahl war auf die Hälfte der Stadionkapazität begrenzt. Die TSG zählt zu jenen Clubs, die mit einem deutlichen Zuschauerrückgang in der Pandemie zu kämpfen haben: Im Durchschnitt kamen nur 9480 Fans zu den bisherigen Heimspielen.