Harley Davidson im Flur: Arnold über den Dänen Bendtner

Der Ruf von Nicklas Bendtner war schon immer speziell. Als der frühere dänische Fußball-Nationalspieler in seiner Zeit beim VfL Wolfsburg seine Team-Kollegen um Maximilian Arnold zu einem Mannschaftsabend einlud, machten sie eine überraschende Entdeckung.

«Die Tür ging auf und im Flur stand eine fette Harley Davidson», sagte Arnold im Interview mit der «Sport Bild». «Jeder andere würde sich so was vermutlich in die Garage stellen.»

Bendtner spielte zwischen 2014 und 2016 bei den Niedersachsen. Der Angreifer sorgte allerdings für mehr Schlagzeilen außerhalb des Platzes. Im März 2013 wurde er nach einer Alkoholfahrt zu einem dreijährigen Fahrverbot und einer Geldstrafe in Höhe von 113.000 Euro verurteilt. 2018 brach er einem Taxifahrer den Kiefer und musste ab Januar 2019 für 50 Tage eine Fußfessel tragen. Seine Profi-Karriere beendete der heute 34-Jährige im Mai 2021.