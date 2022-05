FC Bayern und Gnabry: «Meinungsverschiedenheiten»

Serge Gnabrys Vertrag beim FC Bayern läuft am 30. Juni 2023 aus.

Problematischer gestaltet sich die Situation dagegen bei Nationalspieler Serge Gnabry (26). «Bei Serge gibt es noch ein paar Meinungsverschiedenheiten, aber die können wir hoffentlich ausräumen», sagte Hainer im Sport1-«Doppelpass». Erklärtes Ziel des Vereins sei es weiterhin, den Offensivspieler über die kommende Saison hinaus zu binden.

Gnabrys Vertrag läuft am 30. Juni 2023 aus. Er könnte dann ablösefrei wechseln. Bei Gnabry geht es ums Geld. Dem Vernehmen nach will er in eine ähnliche Gehaltsstufe vorstoßen wie Leroy Sané oder Kingsley Coman, mit denen er auf den Flügelpositionen konkurriert.