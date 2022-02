FC Bayern startet Vorbereitung - Neuer trainiert individuell

Kapitän Manuel Neuer absolvierte abseits des Teams ein Athletiktraining im Leistungszentrum. Bei der Einheit in München fehlten Eric Maxim Choupo-Moting und Bouna Sarr wegen ihrer Teilnahme am Afrika Cup sowie Alphonso Davies (Herzmuskelentzündung) und Leon Goretzka (Aufbautraining). Das Quartett wird auch gegen Leipzig nicht zum Einsatz kommen.

Beim Duell am Samstag (18.30 Uhr/Sky) in der Allianz Arena dürfen sich die Teams auf Fans freuen, denn in Bayern sind bei Profispielen wieder Zuschauer erlaubt. Die Obergrenze liegt bei 10.000 Besuchern, die Auslastung der Arenen darf höchstens 25 Prozent betragen.