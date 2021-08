FC Bayern freut sich auf bis 25.000 Fans in Allianz Arena

Der FC Bayern München freut sich auf bis zu 25.000 Zuschauer beim Bundesliga-Heimspiel am Samstag (18.30 Uhr) gegen Hertha BSC. Die neue Infektionsschutzmaßnahmenverordnung in Bayern greift bereits seit Montag.

Demnach dürfen Stadien bis zu einer Kapazität von 50 Prozent mit Zuschauern ausgelastet sein. Maximal dürfen 25.000 Fans reingelassen werden. Allerdings dürfen nur Geimpfte, Genesene oder Getestete in eine Arena (3G-Regel).

Der FC Bayern hatte am vergangenen Sonntag im Bundesliga-Heimspiel in der Allianz Arena gegen den 1. FC Köln (3:2) erstmals seit fast eineinhalb Jahren wieder ein Pflichtspiel vor größerem Publikum mit 20.000 Zuschauern bestritten. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Mittwoch mitteilte, sind für die Partie gegen Hertha BSC noch Tickets verfügbar. Das Münchner Stadion hat 75.000 Plätze.