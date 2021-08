FC Augsburg gewinnt letzten Test gegen Cagliari mit 3:1

FCA-Cheftrainer Weinzierl startet mit seiner Mannschaft in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Greifswalder FC in die Saison.

Der FC Augsburg hat die Saisonvorbereitung mit einem Erfolgserlebnis abgeschlossen. Der Fußball-Bundesligist besiegte im letzten Test vor dem Pflichtspiel-Auftakt im DFB-Vereinspokal den italienischen Erstligisten Cagliari Calcio mit 3:1 (3:0).

Der zweimal erfolgreiche Schweizer EM-Teilnehmer Ruben Vargas (17./40. Minute) und Fredrik Jensen (37.) erzielten in der Augsburger Arena die Tore für das Team von Trainer Markus Weinzierl. Für die Gäste konnte vor 4500 Zuschauern Joao Pedro verkürzen (82.).

Unerfreulich für die Augsburger war, dass Innenverteidiger Jeffrey Gouweleeuw frühzeitig verletzt vom Platz musste. Ohnehin fehlten neben den Olympia-Teilnehmern Felix Uduokhai und Marco Richter die angeschlagenen Niklas Dorsch und Robert Gumny, die verletzten Tobias Strobl und Reece Oxford sowie der positiv auf Corona getestete Daniel Caligiuri. Am kommenden Samstag startet der FCA in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Oberligisten Greifswalder FC in die neue Saison.