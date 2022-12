FC-Angreifer Uth fällt weitere drei Monate aus

«Es gibt leider nächsten Donnerstag noch einen operativen Eingriff, um dann hoffentlich die Adduktoren- und Schambein-Problematik, in den Griff zu bekommen, die Mark jetzt schon sehr lange behindert. Die Ausfallzeit wird nach der OP sicherlich zehn bis zwölf Wochen betragen», sagte Kölns Sportgeschäftsführer Christian Keller.

«Das tut uns extrem weh. Mark ist in der Offensive ein Spieler, der die Qualität trägt», sagte Keller weiter. Der Vertrag des 31-Jährigen in Köln läuft zwar am Saisonende aus, aber Keller betonte: «Wir möchten ganz klar, dass Mark weiter für uns spielt. Auch, wenn er diese Saison leider nicht so helfen konnte, wie das alle wollten.»