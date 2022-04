ESPN: Haaland sagt Manchester United wegen Wechsel ab

Dortmunds Erling Haaland hat sich mit seinen Leistungen in die Notizbücher aller Spitzenclubs gespielt.

Demnach sei die aktuelle Lage der Red Devils dem umworbenen norwegischen Fußball-Nationalspieler zu unsicher. Für den BVB-Angreifer Stürmer sei es von größter Bedeutung, in der kommenden Saison in der Champions League zu spielen.

United ist derzeit in der englischen Premier League nur auf dem siebten Tabellenplatz, der Rückstand auf Rang vier zu den Tottenham Hotspur beträgt drei Zähler. Zuvor hieß es in Berichten, dass sich Haaland auch bereits gegen einen Wechsel zum FC Barcelona entschieden haben soll. Somit scheinen Real Madrid und Manchester City die besten Chancen auf eine Verpflichtung des 21-Jährigen zu haben. Sein Vertrag in Dortmund läuft noch bis Sommer 2024.