Erkrankter Kramer und Sommer nicht im Gladbacher Training

Der Mittelfeldspieler konnte auch noch nicht trainieren. «Er ist leicht kränklich. Es ist aber kein Corona», sagte Fußball-Lehrer Adi Hütter nach der Einheit am Mittag. «Er ist noch nicht bei 100 Prozent. Schauen wir mal, wie es morgen ausschaut und dann müssen wir von Tag zu Tag denken.»

Gladbach spielt am Samstagabend (18.30 Uhr) gegen Leverkusen. Nicht gefährdet soll der Einsatz von Stammkeeper Yann Sommer sein, der ebenfalls am Dienstag fehlte. «Ich denke, dass es bis morgen, spätestens bis Donnerstag so ist, dass er wieder dabei sein kann», sagte Hütter zu Sommer, der beim 2:1 zum Rückrundenauftakt am vergangenen Freitag bei Bayern München einen Schlag auf das Becken abbekommen hatte.

Wahrscheinlich können gegen Leverkusen auch die Leistungsträger Denis Zakaria und Joe Scally nach überstandener Corona-Infektion wieder mitwirken. Beide sind wie auch Keanan Bennetts seit dieser Woche wieder im Training. «Bislang hat es bei ihnen keine Beschwerden gegeben. Sie haben signalisiert, dass es ihnen gut geht», berichtete der Borussen-Coach.