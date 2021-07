Dahoud bleibt beim BVB: Neuer Vertrag bis 2023

Mahmoud Dahoud und Borussia Dortmund gehen weiter gemeinsame Wege. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, hat der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler seinen im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag bis 2023 verlängert.

Ursprünglich war eine Verlängerung um zwei Jahre im Gespräch gewesen. «Wenn ich die Leistung bringe, und ich werde alles dafür tun, kann es noch länger gehen», sagte Dahoud im Trainingslager des DFB-Pokalsiegers in Bad Ragaz.

Der in Syrien geborene Dahoud war 2017 für zwölf Millionen Euro aus Mönchengladbach nach Dortmund gewechselt und hatte sich in den ersten Jahren schwergetan. Erst in dieser Saison wurde der U21-Europameister von 2017 mehr und mehr zu einer festen Größe im defensiven Mittelfeld des Revierclubs. Lohn für den Aufschwung war sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft im Oktober 2020 beim Test gegen die Türkei.