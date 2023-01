«Da simmer wieder»: FC Bayern zurück auf dem Rasen

Willkommen zurück, Jungs! 👋 Schön euch zu sehen. 🥰#MiaSanMia #FCBayern pic.twitter.com/Y26h4R0PJe — FC Bayern München (@FCBayern) January 4, 2023 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

«Da simmer wieder», verkündete Müller bestens gelaunt, als er auf den Trainingsplatz an der Säbener Straße lief. Am Donnerstag (15.30 Uhr) bestreitet der deutsche Fußball-Rekordmeister eine öffentliche Einheit. Am Tag darauf brechen die Münchner ins sechstägige Trainingslager nach Katar auf. Am 20. Januar geht es für den FC Bayern in der Bundesliga bei RB Leipzig weiter.