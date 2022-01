Coman beim FC Bayern wieder im Mannschaftstraining

Der französische Offensivspieler befand sich nach einer Muskelverletzung und einer Corona-Infektion zuletzt noch im Aufbautraining. Der FC Bayern tritt in der Bundesliga am Sonntag (17.30 Uhr) bei Hertha BSC an. Coman hatte in der vergangenen Woche seinen Vertrag bei den Münchnern bis zum Sommer 2027 verlängert.