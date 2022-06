BVB plant Testspiele gegen Valencia und Villareal

Borussia Dortmund plant in der Vorbereitung auf die nächste Saison in der Fußball-Bundesliga Testspiele gegen die spanischen Erstligaclubs FC Valencia und FC Villarreal.

Beide Partien sollen im österreichischen Altach im Rahmen eines Trainingslagers in Bad Ragaz (15. bis 23. Juli) in der Schweiz stattfinden. Das teilte der BVB mit. Am 18. Juli (19.00 Uhr) trifft die Borussia demnach auf Valencia. Die Partie gegen Villarreal ist für den 22. Juli (19.00 Uhr) terminiert.

Den Trainingsstart für die neue Saison hat BVB-Coach Edin Terzic für den 27. Juni angesetzt. Ihr erstes Pflichtspiel bestreiten die Dortmunder am 29. Juli (20.45 Uhr) im DFB-Pokal beim Drittliga-Verein 1860 München.