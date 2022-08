Bericht: Manchester United will Frankfurts Trapp holen

Der englische Topclub Manchester United will einem Medienbericht zufolge Kevin Trapp von Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt verpflichten.

Manchester United ist an Frankfurts Torwart Kevin Trapp interessiert.

Die «Red Devils» sollen laut einem Bericht der «Bild-Zeitung» bereits ein Angebot für den 32 Jahre alten Fußball-Nationalspieler abgegeben haben. United will demnach auf den schlechten Saisonstart reagieren und die Defensive personell verstärken. Trapp hat bei der Eintracht einen Vertrag bis 30. Juni 2024 und galt bislang nicht als Verkaufskandidat. Von den beiden Vereinen gab es zunächst keine Stellungnahme.

«Ich habe hier noch zwei Jahre Vertrag. Was danach passiert, kann ich jetzt noch nicht sagen», sagte Trapp im März bei «Sports Illustrated» über seine langfristige Zukunft. Der gebürtige Saarländer spielte zwischen 2015 und 2018 bereits für Paris Saint-Germain und kennt sich auf der internationalen Bühne aus. Mit der Eintracht würde er nach dem Europa-League-Titel in dieser Saison in der Champions League auflaufen.