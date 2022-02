Bericht: FC Bayern möchte Gravenberch verpflichten

Fußball-Rekordmeister FC Bayern soll niederländischen Medienberichten zufolge an einer Verpflichtung von Toptalent Ryan Gravenberch von Ajax Amsterdam interessiert sein.

Wie die Zeitung «De Telegraaf» berichtet, befinden sich die Gespräche angeblich in einem frühen Stadium. Der Vertrag des 19 Jahre alten Mittelfeldspielers, der im vergangenen Jahr in der niederländischen Nationalmannschaft debütierte, läuft noch bis 2023. In der aktuellen Spielzeit der Eredivisie absolvierte er bislang 21 Partien für den Tabellenführer.