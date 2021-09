Bayern-Stürmer Lewandowski erhält «Goldenen Schuh»

Torjäger Robert Lewandowski erhält die nächste Trophäe - diesmal als erfolgreichster Torschütze Europas. 41 Treffer erzielt der Pole in der Bundesliga-Saison 2020/21.

Michael Gottschalk/Kicker via picture alliance/dpa

Foto: Michael Gottschalk/Kicker via picture alliance/dpa

Jörg Jakob (r), Kicker-Chefredakteur, übergibt den Goldenen Schuh 2021 an Fußballprofi Robert Lewandowski.

Torjäger Robert Lewandowski ist mit dem «Goldenen Schuh» für den erfolgreichsten Torschützen Europas ausgezeichnet worden.

«Ich bin sehr stolz», sagte der Angreifer von Fußball-Bundesligist FC Bayern München, nachdem er die unter allen Stürmern begehrte Auszeichnung in der Allianz Arena erhalten hatte. «Egal, woher du kommst - du musst immer an große Leistungen glauben», schickte der Pole in Anwesenheit von Ehefrau Anna und Bayern-Boss Oliver Kahn als Botschaft nach draußen.

Lewandowski hatte in der vorigen Bundesliga-Spielzeit 41 Treffer für den deutschen Rekordmeister erzielt und so die bis dahin legendäre 40-Tore-Marke von Gerd Müller geknackt. «Vielleicht ein Rekord für die Ewigkeit», sagte der scheidende Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga (DFL), Christian Seifert.

Liverpool-Coach Jürgen Klopp, der Lewandowski einst bei Borussia Dortmund trainiert hatte, schickte Glückwunsche per Videobotschaft: «Solange wir nicht gegeneinander spielen, kannst du treffen, so oft du willst», scherzte Klopp und fügte an: «Ich bin schon auch ein bisschen stolz auf dich». Auch Nationaltrainer Hansi Flick und FIFA-Chef Gianni Infantino gratulierten.

Bayern Präsident Herbert Hainer, der Lewandowski als «perpetuum mobile des Toreschießen» bezeichnete, sagte: «Der Schuh, der nur den Größten passt. Der 'Goldene Schuh' passt dir wie angegossen.»

Lewandowski ist nach dem kürzlich verstorbenen Gerd Müller erst der zweite Bundesligaspieler, der den seit 1968 verliehenen Preis erhält. Müller hatte die Trophäe 1970 (mit 38 Toren) und 1972 (mit 40 Toren) gewonnen. Die Auszeichnung wird im Auftrag der European Sports Media vergeben. Dem Zusammenschluss von europäischen Sport-Magazinen gehört auch der «Kicker» an.

Lionel Messi, der vor dem Italiener Ciro Immobile dreimal in Folge gewonnen hatte, belegte mit 30 Toren Platz zwei vor Cristiano Ronaldo mit 29 Treffern. In André Silva von RB Leipzig (28 Tore) und Borussia Dortmunds Erling Haaland (27 Tore) schafften es zwei weitere Bundesliga-Profis unter die besten Zehn.

Mit sieben Toren aus fünf Spielen ist Lewandowski auch in dieser Saison auf dem besten Wege, Bundesliga-Torschützenkönig zu werden. «Einmal zu gewinnen ist gut, aber zwei Mal ist noch besser», sagte der Pole und lachte.