Baumgart warnt vor Wolfsburg und mahnt: Nicht zu früh feiern

Trainer Steffen Baumgart vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln will sich nicht mit der bevorstehenden Qualifikation für die Conference League zufrieden geben.

«Wir haben am Wochenende nach dem Spiel vielleicht die Möglichkeit, etwas klar gemacht zu haben. Aber es geht dann immer noch weiter», sagte Baumgart.

«Wenn du zu früh anfängst zu feiern, dann lässt du vielleicht etwas liegen», sagte der FC-Coach vor dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr). Sollten die Kölner gegen den Ex-Club Baumgarts mindestens einen Punkt holen, ist die Teilnahme an der Conference League sicher. Auch die vorzeitige Europa-League-Teilnahme wäre bei einem Sieg möglich. Sogar die Champions League ist für den Altmeister in dieser Saison noch drin.

Baumgart warnte indes davor, die Wolfsburger zu unterschätzen, nur weil es für den VW-Club sportlich um nichts mehr geht. «Die werden schon alles raushauen und haben ohnehin eine sehr hohe individuelle Qualität. Die werden auf keinen Fall irgendwas herschenken», prophezeite Baumgart.