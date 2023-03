Baumgart warnt vor Bochum: Nicht «blenden lassen»

Der zuletzt angeschlagene Winter-Neuzugang Davie Selke ist wieder fit und könnte für den 1. FC Köln gegen den VfL Bochum in der Startelf stehen.

Kölns Trainer Steffen Baumgart feuert sein Team an.

«Davie ist wieder komplett gesund. Er wird ein Kandidat sein, nicht nur im Kader dabei zu sein, sondern auch von Anfang an aufzulaufen», sagte Kölns Trainer Steffen Baumgart über den Stürmer, der am vergangenen Samstag beim 0:0 beim 1. FC Union Berlin angeschlagen 90 Minuten auf der Bank gesessen hatte. Noch keine Option für den Kader ist Abwehrspieler Luca Kilian, der nach einer Verletzung aber immerhin wieder trainiert.

Mit Blick auf das Heimspiel gegen den Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) warnte Baumgart: «Das wird schon ein sehr schwieriges Spiel. Wir sollten uns nicht von den Ergebnissen blenden lassen.» Bochum habe bewiesen, «dass sie schwer zu bespielen sind und dass sie auch Ergebnisse einfahren, mit denen man vorher nicht gerechnet hat». Zuletzt verlor der VfL in der Liga allerdings viermal in Serie und erzielte dabei kein einziges Tor.