Sieg zum WM-Start: Eishockey-Frauen gewinnen gegen Ungarn

Weltmeisterschaft in Kanada

Nina Christof hat den deutschen Eishockey-Frauen einen erfolgreichen Start in die Weltmeisterschaft in Calgary beschert.

Mit einem Doppelschlag legte die 18-Jährige in der 12. und 13. Minute binnen 58 Sekunden die Grundlage für das 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) gegen Ungarn. Julia Zorn (53.) setzte den Schlusspunkt für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes.

Weitere Gegner für das Team von Bundestrainer Thomas Schädler sind in der Gruppe B Dänemark, Tschechien und Japan. Ziel ist das Erreichen des Viertelfinals. Dafür ist mindestens Platz drei in der Gruppe notwendig. Die WM dient den Deutschen auch als Vorbereitung auf die Qualifikation im November für die Olympischen Spielen in Peking 2022.