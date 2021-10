München gewinnt erst in der Verlängerung in Krefeld

Die Mannschaft von Trainer Don Jackson rang Außenseiter Krefeld Pinguine auswärts nach zweimaligem Rückstand mit 3:2 (0:0, 1:1, 1:1) nach Verlängerung nieder, musste aber überraschend einen Punkt abgeben. Der amerikanische Stürmer Austin Ortega schoss die Münchner in der 65. Minute mit seinem zweiten Überzahl-Tor dieser Partie zum Sieg.

Am Freitag hatte der Titel-Mitfavorit gegen Vizemeister Grizzlys Wolfsburg (2:3) zum ersten Mal in dieser Saison zuhause verloren und seine zweite Niederlage in dieser Spielzeit kassiert. Konkurrent Adler Mannheim zog am Samstag mit 0:2 bei den Iserlohn Roosters den Kürzeren.