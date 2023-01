Kölner Haie siegen im FC-Stadion gegen Augsburg

Köln (dpa)

In der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben die Kölner Haie am Sonntagabend ihr zweites von bisher drei Freiluftspielen in dieser Saison mit 5:2 (0:0, 2:1, 3:1) gegen den Tabellenvorletzten Augsburger Panther gewonnen.

Von dpa