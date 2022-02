Augsburger Panther trennen sich von Trainer Pederson

Die Augsburger Panther haben sich von ihrem Cheftrainer Mark Pederson getrennt. Das teilte der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit. Die Schwaben zogen damit die Konsequenzen aus dem bisherigen Saisonverlauf. Die Augsburger belegen in der Tabelle den elften Rang.

«Auch wenn Trainerwechsel während der laufenden Spielzeit in der Clubhistorie selten unser Stil waren, so sehen wir jedoch in dieser Phase der Saison Handlungsbedarf. Wir benötigen dringend Resultate, um schnellstmöglich unsere Ziele zu erreichen. Mark und Pierre wünschen wir für ihre sportliche und private Zukunft nur das Beste», sagte der geschäftsführende Gesellschafter Lothar Sigl.

Der Kanadier hatte zusammen mit seinem Assistenten Pierre Beaulieu den DEL-Club zu Beginn der Saison übernommen. Auch Beaulieu muss gehen. Wer Nachfolger wird, gab der Verein noch nicht bekannt. Lange wird es allerdings nicht dauern. Bereits am Sonntag gegen die Iserlohn Roosters (16.30 Uhr/Magenta Sport) soll der neue Trainer hinter der Bande stehen.