VW-Finanztochter wieder Hauptsponsor bei den Löwen

Die Volkswagen-Finanztochter Financial Services ist wieder Hauptsponsor der Basketball Löwen Braunschweig. Das Engagement beim Bundesligisten gelte vorerst bis zum Ende der aktuellen Saison, hieß es in einer Mitteilung.

Zur Höhe der finanziellen Unterstützung teilten beide Seiten nichts mit. Die Financial Services waren bereits viele Jahre zuvor Hauptsponsor der Braunschweiger, aber dann vor der vergangenen Saison ausgestiegen.Er hoffe nun auf eine langjährige Zusammenarbeit, um Ziele wie den internationalen Wettbewerb auch zu erreichen, wird Hauptgesellschafter Dennis Schröder in der Mitteilung zitiert. Am Dienstagabend (19.00 Uhr/MagentaSport) treffen die Löwen im Heimspiel auf Alba Berlin.