Voigtmann: Schröder der Anführer - Keine «Sonderbehandlung»

«Er ist auf dem Feld und abseits unser Anführer. Für einen Point Guard ist es im Spiel sowieso eine normale Sache, dass er vorangeht, daher passt die Wahl sehr gut», sagte Voigtmann, der Schröders Stellvertreter ist, der «Süddeutschen Zeitung».

In den vergangenen Jahren war Robin Benzing der Spielführer des Nationalteams, doch der Routinier wurde diesmal vor dem Turnier aussortiert. Bundestrainer Gordon Herbert sagte am Dienstag, die Entscheidung für Schröder als Spielführer sei «eine der einfachsten» seiner Karriere gewesen.

Deutschland startet am Donnerstag (20.30 Uhr/Magentasport) gegen Frankreich in die Heim-EM mit Partien in Köln und Berlin. Dass Schröder besondere Privilegien genieße, ist dem 29 Jahre alten Voigtmann nicht bekannt. «Was Dennis macht, ist seine Sache, er ist ein erwachsener Mann. Ich weiß nichts von irgendwelchen Sonderbehandlungen.» Die Teamchemie sei vollkommen intakt, auch Schröder ordne sich ein. «Er macht das, was wir auch machen, da gibt es überhaupt keine Probleme oder Diskussionen. Deshalb ist das für uns überhaupt kein Thema», stellte Voigtmann klar.