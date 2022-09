Nach EM-Bronze: Schröder will Benzing Medaille schenken

Deutschlands Basketball-Kapitän Dennis Schröder will seinem Vorgänger Robin Benzing die Bronzemedaille nach der Heim-EM in Köln und Berlin schenken. Dieses Vorhaben erklärte der 29-Jährige nach dem 82:69-Sieg über Polen bei RTL. «Eigentlich müsste er diese Medaille bekommen. Wahrscheinlich werde ich ihm meine geben», sagte Schröder.

Der langjährige Kapitän Benzing war im August von Bundestrainer Gordon Herbert aussortiert worden. NBA-Profi Schröder wurde in der Folge zum Spielführer des deutschen Teams ernannt. Benzing war am Finaltag in Berlin als Zuschauer dabei. Für Deutschland ist es die erste Medaille seit Silber 2005 in Serbien.