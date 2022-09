Ex-Bundestrainer Bauermann lobt Schröder: Idealer Kapitän

«Ich finde, dass er sich enorm entwickelt hat, dass er inzwischen die Rolle des Point Guard und Mannschaftskapitäns in idealer Weise ausfüllt», sagte Bauermann in einem Interview von Sportradio Deutschland. «Die Körpersprache ist sehr gut, er unterstützt seine Mitspieler», lobte Bauermann den 28 Jahre alten NBA-Profi.

Auch dank der Leistungen von Schröder sieht Bauermann für das deutsche Team im Laufe der Europameisterschaft noch gute Chancen. «Der Mannschaft ist in diesem Turnier noch ganz viel zuzutrauen. Ob es für das Finale reicht, was grandios wäre, muss man abwarten», sagte Bauermann. Die deutsche Mannschaft hat sich bereits vorzeitig für das Achtelfinale qualifiziert. Die Endrunde in Berlin beginnt am Samstag.