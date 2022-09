Erster, Zweiter oder Dritter: Szenarien für das DBB-Team

Köln (dpa)

Mit der 80:88-Niederlage gegen Europameister Slowenien haben die deutschen Basketballer den vorzeitigen Sieg in der Gruppe B verpasst. Heute fällt in der Lanxess Arena in Köln nun die Entscheidung über die Platzierungen - und damit über die Duelle, die ab Samstag im Achtelfinale in Berlin anstehen.

Von dpa