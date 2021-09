BBL-Aufsteiger Heidelberg siegt bei Rückkehr nach 36 Jahren

Aufsteiger MLP Academics Heidelberg ist bei der Rückkehr mit einem Sieg in die Basketball-Bundesliga (BBL) gestartet. Im ersten Erstliga-Spiel nach 36 Jahren gewann das Team von Branislav Ignjatovic mit 85:74 (43:39) beim Mitteldeutschen BC.

Die MLP Academics Heidelberg sind mit einem Sieg in die BBL zurückgekehrt.

Brekkott Chapman erzielte 17 Punkte, Shyron Ely steuerte 16 Zähler zum überraschenden Auswärtserfolg bei. Der Verein, der früher USC Heidelberg hieß, war 1985 aus der Bundesliga abgestiegen und seither nicht wieder zurückgekehrt.

Am Donnerstagabend hatte die neue Spielzeit in der BBL begonnen. Titelverteidiger Alba Berlin verlor dabei überraschend mit 86:88 gegen die Telekom Baskets Bonn. Die Hauptstädter und Pokalsieger FC Bayern München gelten als Topfavoriten auf den Titel, der in den Playoffs ab Mai ausgespielt wird.

Der letztjährige Hauptrundensieger MHP Riesen Ludwigsburg mühte sich am Abend zu einem knappen Heimsieg. Beim 88:87 (48:47) gegen die Hamburg Towers wechselte die Führung hin und her. Eine Enttäuschung erlebten die EWE Baskets Oldenburg, die in letzter Minute mit 78:79 (38:39) bei den Niners Chemnitz verloren. Darion Atkins verwandelte zwei Sekunden vor dem Ende den entscheidenden Wurf für die Gastgeber.