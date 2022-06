Zwei Titel für Nele Kasberg

Schöne Erfolge sowie zahlreiche Bestleistungen und Podest-Platzierungen feierten die Leichtathleten der TSG Dülmen bei den Münsterlandmeisterschaften im Emsaue-Stadion in Greven. Nele Kasberg konnte sich gleich zwei Titel sichern.

TSG-Leichtathleten bei Münsterlandmeisterschaft und in Coesfeld aktiv

Die TSG-Staffel (l.) über vier mal 100 Meter, bestehend aus Lina Bertelsbeck, Nele Kasberg, Amelie Fauler und Emely Eggemann, sicherte sich in einem spannenden Rennen den zweiten Platz. DZ-Fotos: privat

Die Leichtathleten der TSG Dülmen blicken auf zwei spannende und erfolgreiche Wettkämpfe zurück. Sie bringen einige Bestleistungen und neue Wettkampferfahrung mit.

Mareen Jasper nahm in Coesfeld bei den traditionellen Mehrkampfmeisterschaften teil. Dort belegte sie mit 1026 Punkten den siebten Rang im Dreikampf der Altersklasse W13.

Ihre Mannschaftskollegen entschieden sich an den Münsterlandmeisterschaften teilzunehmen, die im Stadion „Emsaue“ in Greven stattfanden. Emely Eggemann, Amelie Fauler und Clara Werenbeck-Ueding konnten sich im Speer- und Diskuswurf der Konkurrenz und dem stürmischen und kalten Wetter stellen. Die drei erreichten im Speerwurf neue persönliche Bestleistungen und Emely konnte sich auch im Diskuswurf über eine neue Bestweite freuen.

Sonne motivierte zu Bestleistungen

Später kamen weitere TSG-Athletinnen hinzu und auch das Wetter wurde besser, zeitweise kam sogar die Sonne raus. Dies motivierte die Mädchen und Jungen zu noch mehr guten Leistungen und es kamen noch einige weitere Bestleistungen und Podestplätze dazu.

Robin Geldard nimmt gleich drei Podestplätze und die Bestleistung von 4,90 Meter im Weitsprung mit nach Hause. Er setzt sich für die laufende Saison das Ziel, über 5,00 Meter zu springen. Amelie Fauler erzielte, neben dem Speerwurf, auch eine neue Bestleistung im Sprint über 100 Meter in 14,18 Sekunden. Evi Lenz lief ein taktisches Rennen und kam über 800 Meter in einer Zeit von 2:37,89 Minuten kurz hinter Mia Bonekamp (2. Platz, 2:34,64 min) ins Ziel.

Nele Kasberg sicherte sich mit guten Leistungen im Hoch- und Weitsprung jeweils den Sieg und somit den Titel „Münsterlandmeisterin 2022“.

Die Staffel über vier mal 100 Meter, bestehend aus Lina Bertelsbeck, Nele Kasberg, Amelie Fauler und Emely Eggemann, sicherte sich in einem spannenden Rennen den zweiten Platz mit einer Zeit von 54,55 Sekunden. Lara Kasberg konnte im Weitsprung und Ballwurf jeweils den Bronzerang für sich gewinnen, ebenso wie Lina Bertelsbeck im Sprint über 75 Meter . Emely Eggemann nahm außer Wertung am 300 Meter-Lauf teil und kann sich über eine sehr gute Leistung freuen. Sie lief die Kurzstrecke in 47,89 Sekunden.