Zeitplan entspannt durchgezogen

Gut besetzt und in entspannter Atmosphäre konnte der Reitverein Dülmen am Wochenende sein Sommerturnier durchführen. Insgesamt 370 Pferde und rund 500 Starts verzeichneten die Gastgeber.

„Es hat sich schön auf der Anlage verteilt“, so Katja Kümmel, Vorsitzende des Reitvereins Dülmen. Auch zahlreiche Zuschauer fanden den Weg an die Letterhausstraße. Die Teilnehmer kamen zumeist aus dem Kreisgebiet. Aber auch einige Gaststarter nutzten die guten Bedingungen in der Reithalle und auf dem Springplatz.

Zudem schickte der Reitverein Dülmen seine Starter ins Rennen. „Wir wollen unseren Nachwuchs an die Turniere ranführen“, berichtet Kümmel. Damit der Reiter-Nachwuchs gute Bedingungen vorfindet, wurden zwei neue Schulpferde angeschafft.

Die etwas geringere Starterzahl als vor der Corona-Pause nutzte der Verein, um die Wettkämpfe am Vormittag etwas später zu starten. „Wir haben unseren Zeitplan sehr entspannt durchgezogen“, freute sich Kümmel über ein gelungenes Turnier.

Ergebnisse im Internet: www.turniere-neu-sue.de

